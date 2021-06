VfGH-Präsident: „Bestürzt“ über Brandstetter-Chats

Die Äußerung Pilnaceks, wonach dieser einem „vom VfGH fehlgeleiteten Rechtsstaat“ nicht mehr „dienen“ könne, sei aufs Schärfste zurückzuweisen, so Grabenwarter. Der VfGH leite den Rechtsstaat nicht fehl, sondern sei eine „große Stütze“. Inhaltliche Kritik sei aber „völlig legitim“. So sei etwa die Sterbehilfe eine schwierige Entscheidung gewesen, in der juristisches Neuland betreten worden sei.