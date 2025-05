Trump wirbt bei Migranten für „Selbstabschiebung“

Trump erklärte, er habe am Freitag ein Dekret unterzeichnet, das Einwanderer zur „Selbstabschiebung“ ermutigen solle, verkündete Trump per Video auf seiner Onlineplattform Truth Social. Dazu schrieb der Republikaner in Großbuchstaben: „An alle illegalen Einwanderer: Buchen Sie jetzt Ihren Gratisflug!“