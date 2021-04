Zadic hält an Pilnacek-Suspendierung fest

Das Justizministerium hält in der Affäre um mutmaßlichen Geheimnisverrat an der Suspendierung des umstrittenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek fest. Nach gründlicher Prüfung wird Ministerin Alma Zadić (Grüne) Beschwerde gegen einen Bescheid der Bundesdisziplinarbehörde erheben, der die Aufhebung der Suspendierung bedeutet hätte. Pilnacek bleibt damit weiter vorläufig suspendiert. Nun muss das Bundesverwaltungsgericht in der Causa entscheiden.