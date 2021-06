Brandstetter gibt freiwilligen Rückzug bekannt

Ihm sei es als parteifreier Justizminister in den Jahren 2013 bis 2017 immer besonders wichtig gewesen, die Justiz aus parteipolitischen Diskussionen herauszuhalten. Nun sei faktisch eine Situation eingetreten, in der er dem VfGH am besten dienen könne, wenn er sich aus seiner Funktion zurückziehe. Er tue dies in der Überzeugung, damit einen persönlichen Beitrag dazu leisten zu können, dass der Verfassungsgerichtshof besser aus der tagespolitischen Diskussion herausgehalten werden kann. „Das ist wichtig für das Vertrauen in den Rechtsstaat, das mir in all meinen Funktionen immer besonders am Herzen lag“, so Brandstetter.