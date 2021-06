ÖVP: „NEOS entwickeln sich zur Spitzelpartei“

Nachrichten auf Pilnaceks Handy gefunden

Die Chatprotokolle hatten am Dienstag den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Darin bezeichnet Pilnacek, gegen den wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs ermittelt wird, unter anderem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als „missraten“ und kritisiert den Verfassungsgerichtshof für dessen Entscheidungen zur Sterbehilfe und zum Kopftuchverbot an Volksschulen. Die Nachrichten stammen aus dem beschlagnahmten Handy des suspendierten Sektionschefs und wurden an den U-Ausschuss geliefert.