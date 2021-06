Justiz-Granden offenbaren in Chats: „Trump fehlt“

„Die WKStA tötet die Republik“

Ein spezielles Verständnis zum Umgang mit Kritik auch innerhalb der Justiz offenbaren die Chats. „Die WKStA tötet die Republik“, heißt es an einer Stelle. An einer anderen geht es um eine Reform der Strafprozessordnung 2008, an der Pilnacek mitwirkte. Conclusio: Alle Ermittlungsmacht der Staatsanwaltschaft. Brandstetter: „Wahrscheinlich war die Reform ein Fehler. Cool bleiben.“ Christian Pilnacek bleibt cool: „Uns fehlt Trump.“