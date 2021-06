Nachwuchszentrum Bleiburg lockt mit Feriencamps

Besuch von Profi-Sportlern

In den Camp-Wochen (von 19. Juli bis 27. August) stehen Erlebnis und das Ausprobieren toller Sportarten, wie Bouldern, Tennis, Fußball, Volleyball aber auch Bogenschießen oder Tanzen, am Programm. „Wir gehen zur Erlebnistour in den Wald, ins Schwimmbad oder besuchen die Ausstellung im Werner Berg Museum. Auch Profi-Sportler werden uns besuchen.“