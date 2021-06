Gefahr „Blackout“: Fiktion von Realität eingeholt

Um Bedrohungen wie zuletzt dem Hackerangriff auf die größte Pipeline der USA oder dem Vorfall in einem kroatischen Umspannwerk Anfang des Jahres, der Europa an den Rand eines Strom-Blackouts führte, verantwortungsvoll und entschlossen zu begegnen, bedürfe es deshalb eines digitalen Sicherheitsnetzes, so Ali Carl Gülerman, der mit seinem Unternehmen Radar Cyber Security im Herzen von Wien laut eigenen Angaben Europas größtes Cyber-Verteidigungszentrum betreibt und täglich die Sicherheitslage zahlreicher Einrichtungen in der kritischen Infrastruktur überwacht, vor Cyberangriffen schützt und somit deren Stabilität garantiert.