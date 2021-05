Beifahrerin über Motorhaube geschleudert

Der Biker war gegen 12.40 Uhr mit seiner Frau am Sozius auf der L 200 von Andesbuch in Richtung Bersbuch unterwegs. Dort wollte zur gleichen Zeit eine Pkw-Lenkerin aus einer Seitenstraße in die L 200 einbiegen. In der irrtümlichen Annahme, der Biker würde nach rechts abbiegen, stieg die Frau aufs Gas und fuhr in die Bregenzerwaldstraße ein.