Harder Neuzugang Antanavicius kommt mit Titel

Der künftige Rote Teufel vom Bodensee bombte seinen derzeitigen Club VHC Sviesa Vilnius zum erstmaligen Titelgewinn in Lettland. Der 1,98 m große Rückraum-Hüne war in den drei Finalspielen gegen Alytaus der erfolgreichster Torschütze des frischgebackenen Champions. In den 20 Ligaspielen netzte der wurfgewaltige Neo-Harder insgesamt 116 Mal ein. Erst vor kurzem eroberte der 23-Jährige mit Vilnius den zweiten Platz in der internationalen Baltic League hinter Dragunas Klaipeda.