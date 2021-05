Rom-Flug nicht ausgelastet und deshalb gestrichen

Größeres Infektionsrisiko durch höhere Auslastung

Konkret heißt es in der Begründung: „Die Nichtdurchführung eines allenfalls schlecht ausgelasteten Fluges und Umbuchung der Passagiere auf denselben Flug am nächsten Tag kann nicht als Maßnahme des Gesundheitsschutzes verstanden werden. Tatsächlich komme es so nämlich zu einem größeren Infektionsrisiko bedingt durch höhere Auslastung.“