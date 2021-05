Lebensmüde? So viele Gurtmuffel gibt es noch immer

Geringe Unterschiede zwischen den Bundesländern

Im Bundesländer-Vergleich bei der Erhebung zur Gurtanlegequote ist Salzburg positiv hervorzuheben. Dort waren kaum noch Personen im Pkw zu sehen, die nicht angeschnallt waren (rund 2 Prozent). Ebenso war die Quote der nicht angeschnallten Insassen in Kärnten (6 Prozent) relativ niedrig. In Wien bedarf es noch eines stärkeren Umdenkens in Bezug auf den Sicherheitsgurt. Knapp 13 Prozent der beobachteten Pkw-Insassen waren nicht angeschnallt. Auch im Burgenland lag die Quote über 10 Prozent. Die restlichen Bundesländer lagen alle im Bereich des österreichweiten Wertes.