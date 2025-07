LIVE ab 20.30 Uhr: Austria gegen Spaeri Tiflis!

Der Aufsteiger des Duells trifft in der 3. Quali-Runde auf Legia Warschau oder Banik Ostrava. Doch so weit denkt man bei der Austria noch nicht. Am Sonntag wartet in der Weststeiermark die erste ÖFB-Cup-Hürde Voitsberg, bevor am nächsten Donnerstag (18 Uhr) das Rückspiel in Georgien ansteht.