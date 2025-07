Meinl-Reisinger bei Rubio: Zoll, Nahost, Ukraine

America first – America alone?

Die Außenministerin hatte den Zollstreit schon am Mittwoch bei ihrer Abreise in die USA gegenüber der APA als „Lose-Lose-Situation“ bezeichnet und ergänzt: „Wir stehen für freien und fairen Handel ein.“ Das mache beide Seiten stärker. Bei einem Abendtermin in der Residenz der österreichischen Botschaft in Washington unterstrich Meinl-Reisinger, sie könne Trumps Slogan „America First“ ja nachvollziehen. Es gehe dem US-Präsidenten eben darum, das Beste für sein Land zu wollen. Das dürfe aber nicht zu einer Strategie „America Alone“ werden, weil diese nicht zielführend sei.