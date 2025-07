LIVE ab 21 Uhr: Rapid muss beim FK Decic Tuzi ran!

Nach drei Siegen und einem Remis in den Vorbereitungsspielen wird es nun also ernst. „Ich freue mich sehr, dass es nun wirklich losgeht“, sagte Stöger. Rapid läuft in dem nur 1000 Zuschauer fassenden Stadion Tuško Polje als Favorit ein und hofft auf einen ähnlich souveränen Saisonstart wie im Vorjahr, als die erste Europacup-Hürde Wisla Krakau mit 2:1 und 6:1 genommen wurde. „Wir haben unseren Gegner sorgfältig analysiert und auch vor Ort beobachtet. So wir unser Leistungsvermögen ausschöpfen, werden wir unserer Favoritenrolle gerecht werden und wir möchten natürlich mit einem erfolgreichen Match in die Saison starten“, erklärte Stöger.