Aktionäre werden nervös: Tesla-Aktie im Sturzflug!

Statt der erhofften Rallye gibt es nach den jüngsten Tesla-Quartalszahlen einen harten Dämpfer: Die Erlöse sackten um zwölf Prozent auf 22,5 Milliarden Dollar ab. Selbst das frisch überarbeitete Model Y konnte den Absturz nicht bremsen. Die Folge: Anleger trennten sich am Donnerstag in Scharen von ihren Aktien, der Kurs brach am Nachmittag zeitweise um über neun Prozent ein.