Ausverkauftes Haus soll Wacker zum Aufstieg helfen

Ausverkauftes Haus heißt es am Sonntag am Innsbrucker Tivoli! Mit Rekordmeister Rapid wartet allerdings vor mehr als 15.000 Fans ein harter Brocken in der ersten Runde des ÖFB-Cups! Wir haben uns mit Wackers sportlichen Leiter Jakob Griesebner im Interview über den Cup, die Meisterschaft und das Phänomen Wacker unterhalten.