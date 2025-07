16-Jähriger fuhr illegal Postbus durch die Gegend

Selbst überführt

Der Fahrer bemerkte am Donnerstag gegen 2 Uhr früh, dass der Postbus wieder bewegt wird, und konnte per Standortverfolgung ermitteln, wo der Bus gerade ist. Er verfolgte ihn und verständigte auch die Polizei. Doch dem illegalen Treiben machte der echte Fahrer selbst ein Ende, indem er in der Bushaltestelle, in welcher der 16-Jährige „fahrplanmäßig“ den Bus angehalten hatte, zustieg und ihm den Fahrzeugschlüssel abnahm.