Topfavorit und zwei Franzosen im Kitz-Halbfinale

Das Halbfinale beim Tennis-Turnier von Kitzbühel ist komplett. Die beiden Franzosen Arthur Rinderknech und Arthur Cazaux beendeten am Donnerstag jeweils Läufe von deutschen Qualifikanten. Am Abend zogen nach einer Regenpause in der Gamsstadt der als Nummer eins gesetzte Kasache Alexander Bublik und der Niederländer Botic van de Zandschulp in die Vorschlussrunde des ATP-250-Turniers ein.