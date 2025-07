Trump erwarten bei Schottland-Reise Proteste

Gruppen haben Protest gegen Trump angekündigt. So sind am Samstag unter anderem in Edinburgh und Aberdeen Kundgebungen geplant. Dazu haben Gewerkschaften und Umweltgruppen aufgerufen. Zudem ist ein „Festival des Widerstands“ gegen den Besucher aus den USA angekündigt. Das von einem Chor übertönte ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel solle noch übertroffen werden, kündigte eine schottische Satireseite an. Dutzende Demonstrierende würden „Dudelsack spielen, so laut sie können“.