Macron will Palästina als Staat anerkennen

Heute haben fast 150 UN-Mitgliedstaaten Palästina als eigenen Staat anerkannt. Große westliche Länder wie die USA, Frankreich und Großbritannien zählen aber nicht dazu, wobei in letzteren beiden und in Portugal bereits entsprechende Empfehlungen im Parlament ausgesprochen wurden. Zuletzt kündigten auch Norwegen, Irland und Spanien an, Palästina als eigenen Staat anzuerkennen. Israel wird hingegen beispielsweise von Saudi-Arabien, dem Irak und Syrien nicht anerkannt. Österreich erkennt Israel an, Palästina hingegen nicht.