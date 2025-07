Slash feiert 60. Geburtstag mit Band Guns N‘ Roses

Saul Hudson alias Slash wurde am 23. Juli 1965 in London geboren und wuchs in Stoke-on-Trent auf. Laut eigener Aussage fing er mit 15 Jahren zum Gitarre spielen an. In den 1980er-Jahren spielte er in mehreren Bands, bevor er Mitglied der neu gegründeten Rockband Guns N‘Roses wurde. Mit dem Debüt „Appetite For Destruction“ gelang der Durchbruch.