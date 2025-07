Hitze verursacht Wassermangel in Griechenland

Nicht nur in Italien, auch in Griechenland erreichen die Temperaturen am Donnerstag und Freitag ihren Höhepunkt. Örtlich erwarten Meteorologinnen und Meteorologen mehr als 44 Grad Celsius oder mehr. Da die Wasserstände der Stauseen historische Tiefstände zeigen, kämpft das Land zunehmend mit Wassermangel.