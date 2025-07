Wegen Song Contest 200 Flüge pro Tag befürchtet

So blickt der Verein Anrainerschutzgemeinschaft Innsbruck Airport – kurz AIA – sorgenvoll Richtung Musikspektakel. Der Verein rechnet vor: Bei 500.000 Besuchern könnten 200.000 mit dem Flugzeug ab- und anreisen, das wären also 400.000 Passagiere. Bei einer Belegung von 125 pro Flugzeug ergibt das 3200 Flugbewegungen. Verteilt auf 16 Tage sind das im Mittel 200 Flüge pro Tag. Bei 13 Stunden Betriebszeit also alle drei bis vier Minuten ein Flug.