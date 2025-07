Designer Peter Schmidt mit 87 Jahren gestorben

Schmidt wurde am 10. Dezember 1937 in Bayreuth geboren, war preisgekrönter Werbefachmann und Designer. Sein Stil zeichnete sich durch Schlichtheit und Eleganz aus. Er arbeitete noch bis vor zwei Jahren und schuf Bühnenbilder für das Hamburger Ernst Deutsch Theater. Der Wahlhamburger hatte auch Bühnen- und Kostümbilder für die Aufführungen „Tod in Venedig“ (2003) und „Parzival“ (2006) gestaltet.