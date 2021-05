New Yorks Kultur erwacht mit Atem aus Tirol

Trompeter Franz Hackl lebt seit 30 Jahren in New York und etablierte sich als eine feste Größe in der dortigen Musikszene. 15 Monate dauerte nun auch für ihn die Zeit, in der er auf Live-Auftritte verzichten musste. Umso größer seine Freude, beim ersten großen Konzert im „Big Apple“ die Lead-Trompete spielen zu dürfen.