Seilbahn-Absturz: Ärzte wollen Bub aus Koma holen

Nahe dem Ort Stresa westlich des Lago Maggiore war die Gondel am Sonntag in die Tiefe gestürzt. Sie riss junge Paare, Familien und Kinder in den Tod. In Stresa herrscht nach dem Unglück zu Pfingsten große Trauer, die Fahnen in der Kleinstadt wurden auf halbmast gesetzt, die Glocken schlugen eine Minute lang für jedes der 14 Todesopfer.