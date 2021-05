Seilbahn-Drama: Jetzt wird über Ursache spekuliert

Am Tag nach dem verheerenden Seilbahn-Absturz im italienischen Urlaubsort Stresa am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern stellt sich die Frage nach der Ursache des Unglücks. Wanderer hatten kurz vor dem Absturz ein lautes Zischen gehört, was auf einen Kabelriss im oberen Bereich der Strecke hindeuten würde. Eine Überlastung der Kabine kann hingegen so gut wie ausgeschlossen werden, weil die mit 15 Personen besetzte Gondel normalerweise mehr als 30 Passagiere befördern kann.