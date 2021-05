Bub (5) überlebte „in den Armen seines Vaters“

14 Menschenleben forderte das Seilbahnunglück in Italien am Sonntag. Einzige ein fünfjähriger Bub aus Israel überlebte - in den Armen seines Vaters. „Die Umarmung des Vaters hat das Kind wohl gerettet“, so die Ärzte, die sich am Montagabend vorsichtig optimistisch zeigten. Die komplette Familie des Buben starb bei dem Unglück. Ein weiterer Bub, der von den Rettungskräften aus den Trümmern geborgen wurde, starb auf dem Weg ins Krankenhaus.