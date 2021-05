Instagram-Tourismus: Park fordert Betretungsverbot

Naturschutz vor Selfies

Für den Nationalpark wäre die Sperrung jedenfalls ein Novum. In vielen anderen Ländern sei ein beschränkter Zugang in Nationalparks und gar die Ausgabe von sogenannten Permits, also zeitlich beschränkten Aufenthaltserlaubnissen, bereits gang und gäbe, wie der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, schildert. Auch in anderen Parks in Deutschland dürfe man nicht überall hin. „Der Schutz der Natur muss vor Selfie-Interessen gehen“.