Kriminelle haben wertvolles Werkzeug im Visier

Lockdown und eingeschränkte Reisetätigkeit haben dazu geführt, dass – wie die „Krone“ berichtete – die Kriminalitätsrate in vielen Bereichen zuletzt stark gesunken ist. Nun gibt es erste Anzeichen, dass es vor allem im Bereich der Einbrüche nicht so ruhig bleiben wird. Aktuell zogen Unbekannte durch St. Pölten. Entlang der Straßen brachen die Täter im Schutze der Dunkelheit in der Landeshauptstadt mehrere Firmenfahrzeuge auf. „Die Kriminellen nahmen dann gezielt teures Werkzeug mit“, berichtet ein Kriminalist.