Die Kärntner Chöre dürfen endlich wieder proben

„Aufgrund der Vorschriften und der 20 m2-Regelung pro Person ist es natürlich nicht möglich, in unserem angestammten Probelokal im Vereinshaus zu proben“, so Moser. Und die Chormitglieder nahmen die Auflagen auch sehr ernst, mit Maske und Abstand wurde vor der Volksschule auf den Einlass gewartet. Perfekt und vorbildlich ausgestattet war Obmann Peter Ofner, der nicht nur seinen Impfpass vorweisen konnte, sondern vorsichtshalber auch eine Packung Desinfektionstücher für alle Fälle bei sich hatte. Und sogar seinen Sessel muste jeder Sänger selbst in den Turnsaal tragen, was eine Berührung mit anderen Händen somit ausschloss, obwohl alle entweder geimpft oder getestet zur Probe erschienen.