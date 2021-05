Speed Dating mit DJ bringt Schwung in die Krise

So einfach geht´s

„Für Dame Nummer 18 ist beim DJ eine Nachricht hinterlegt. Nummer 25 möchte dich gerne kennenlernen - so einfach funktioniert unser Konzept“, sagt Schlatter, die sich sehr darüber freuen würde, wenn dann frisch Verliebte durch ihren Laden schlendern, um nachhaltig zu shoppen: „Es herrscht absolut kein Kaufzwang, die Kommunikation steht im Vordergrund. Aber wer für 100 Euro oder mehr einkauft, bekommt ein kleines Geschenk von uns!“ Am Platz mangle es im Secondhand-Kaufhaus übrigens nicht: „Wir haben mehr als 4000 Quadratmeter, alles wird coronakonform über die Bühne gehen, geknutscht wird nur mit Test!“, sagt Schlatter.