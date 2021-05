Wutti kämpft auf Baustelle ums Olympia-Limit

Körper machte Wutti zu schaffen

„Die Trainingsdaten sind vielversprechend, die Chance ist groß!“, glaubt Trainer Herwig Reupichler, der Eva in den letzten Monaten auch durch schwierige Phasen begleitet hat: Zuerst kämpfte sie drei Wochen mit einer schweren Verkühlung, dann machten Niere und Rücken Probleme. Rechtzeitig zum „Last Call to Tokio“ meldet sie sich topfit zurück: „Die letzten Wochen waren perfekt. Die Form war noch nie so gut!“