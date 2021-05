Schuler und Bertschler nehmen Anlauf für U23-EM

Am Samstag versucht die Hörbranzerin Chiara Schuler in Weinheim (D) in den Einzeldisziplinen Hürden und 100-Meter ein Ticket für die U23-Leichtathletik-Europameisterschaft im Juli in Bergen (Nor) zu lösen. Auch der Feldkircher Daniel Bertschler ist noch auf der Limit-Jagd und greift am Wochenende in Zürich im Zehnkampf nach einer Fahrkarte zur EM.