Nach Moped-Crash: Polizei sucht PKW-Lenker

Die 16-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Oberen Sackstraße in Hohenems in Richtung Schollenstraße. Kurz bevor sie die Kreuzung erreichte, bog ein bislang unbekannter PKW von der Schollenstraße rechts in die Obere Sackstraße ein. Als die Mopedlenkerin das Fahrzeug sah, erschrak sie und bremste, woraufhin ihr der Vorderreifen wegrutschte und sie zu Sturz kam, ohne dass sich die Fahrzeuge berührten.