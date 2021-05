Offizieller Kärnten-Besuch: Van der Bellen kommt

Fix ist, dass am 8. Juli der coronabedingt verschobene Festakt aus Anlass „10 Jahre Ortstafellösung“ stattfinden wird. Auch die Eröffnung der Komödienspiele im Schloss Porcia in Spittal am 9.Juli wird vom Bundespräsidenten besucht werden. Landeshauptmann Peter Kaiser: „Von der Pandemieentwicklung hängt ab, wie der Ortstafelfestakt letztendlich über die Bühne gehen wird.“ Alexander Van der Bellen hat bereits Programmwünsche geäußert.