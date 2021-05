Salzburg verpasste die Krönung

Nach dem sensationellen Halbfinalsieg gegen Wels träumten die Salzburger vom ersten Titel in ihrer Vereinsgeschichte. Dieser Traum platzte allerdings im Finale gegen Wiener Neustadt. Die Niederösterreicher gewannen unterm Strich verdient, sicherten sich erstmals die Meisterschaft. „Gratulation an unsere Gegner, sie waren in den entscheidenden Momenten besser“, zeigte sich Obmann Günther Höllbacher als fairer Verlierer.