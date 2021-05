Motorrad gegen Klein-Lkw: Biker musste ins Spital

Am Donenrstagnachmittag krachte es in der Stadt Salzburg auf der Kreuzung Gnigler Straße - Vilniusstraße. Ein Klein-Lkw kollidierte aus noch unbekannter Ursache mit dem Motorrad eines 61-jährigen Oberösterreichers. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.