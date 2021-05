Fabian Zoller dreht beruflich am Rad der Zeit

Tick, Tick, Tick – in der kleinen Werkstatt in der Haller Altstadt steht die Zeit nie und doch immer still. Seit vielen Jahren werkelt hier Fabian Zoller tagein, tagaus an mechanischen Uhren. Armbanduhren, Kuckucksuhren, Pendeluhren, Taschenuhren und sogar Schiffchronometer – ob aus dem 18. Jahrhundert oder aus den 60er Jahren, was immer man ihm bringt, er kann es reparieren.