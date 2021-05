Mit einer Doppelpremiere aus dem Theater-Lockdown

Neues Setz-Stück in Haus 2

Seltsam ist auch der Alltag des Mannes, den Clemens J. Setz in seinem neuen Stück „Flüstern in stehenden Zügen“ beschreibt. Denn dieser C., der eigentlich in einem Reparaturladen für Computer jobbt, verbringt seine Nächte damit, Internet-Betrüger anzurufen und den kommunikativen Spieß umzudrehen: Denn statt sich von ihnen heiklen Daten abschwätzen zu lassen, fischt er nach den realen Identitäten der Gesprächspartner.