Polizei gelingt Schlag gegen Computerbetrugs-Bande

Die Beschuldigten stünden im Verdacht, gewerbs- und bandenmäßig die Durchführung sogenannter Refund-Betrugstaten in der Telegram-Gruppe „GermanRefundCrew“ angeboten und letztendlich über 600 solcher Betrugstaten begangen zu haben, so das Bundeskriminalamt am Mittwoch in einer Mitteilung.