Tirol: 100 Quadratmeter um eine Million Euro

Die Kosten für’s Wohnen galoppieren davon, mittlerweile wird ein 100-Quadratmeter-Penthouse in Zirl im Neubau um eine Million Euro angeboten. Nicht viel besser ist es in Oberperfuss, wo eine Doppelhaushälfte mit etwas mehr als 110 Quadratmeter 900.000 Euro kostet - ohne Kaufnebenkosten. „Die Wohnbauförderung kann lindern, aber nicht heilen. Bau- und Grundkosten senken sowie Fördermodelle aufsetzen: Das ist der Weg bei der Wohnbauförderung und Wohnbau-LR Beate Palfrader hat in den letzten Jahren schon viel erreicht“, streute LA Dominik Mainusch seiner Parteikollegin Rosen.