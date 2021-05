Kennzeichen verriet den Bankräuber von Leonding

Flott gearbeitet hat die oberösterreichische Justiz im Fall jenes Räubers, der am 15. Februar die Raiffeisen-Filiale Doppl-Hart in Leonding überfallen haben soll. Elf Tage später wurde ein 42-jähriger Linzer mit syrischen Wurzeln verhaftet. Seine Arbeitshose und das Kennzeichen des Fluchtwagens führten die Fahnder auf seine Spur. Weniger als drei Monate später steht er heute, Mittwoch, in Linz vor Gericht. Er soll bewaffnet und maskiert eine Bankangestellte bedroht und 4700 Euro erbeutet haben. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 15 Jahre Haft.