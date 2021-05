WISTO hat Vorarlbergs Weiterentwicklung im Fokus

Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist - wusste schon Henry Ford, Gründer des gleichnamigen Automobilherstellers. Ähnlich diesem Motto haben auch die Zuständigen der WISTO entschieden, ihr Aufgabengebiet immer wieder zu überdenken und anzupassen. „Das Vorantreiben von Forschung, Entwicklung und Innovation sowie die stetige Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen sind essenziell für die internationale Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Wirtschaftslandesrat Marco Tittler im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch.