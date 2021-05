In unseren Biomüll-Tonnen landet zu viel Plastik

Dürfen Plastiksackerln und original verpackte Lebensmittel in den Biomüll? 20 Prozent der Oberösterreicher sagen „Ja“. Noch mehr sind der Meinung, dass Katzenstreu in die grüne Tonne soll. Irrtümer, die bei der Bioabfall-Verwertung – in OÖ werden jährlich 85.000 Tonnen gesammelt – für Aufwand und Ärger sorgen.