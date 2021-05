Garagen-Ausbau: Betreiber sitzen auf Nadeln

Anrainer für Kellerrecht mit Weg entschädigt

Damit im Berg gegraben werden darf, musste sich die Parkgaragengesellschaft die Kellerrechte der Anrainer holen. In zumindest einem Fall gab es dafür als Entschädigung ein gut 100 Quadratmeter großes Grundstück samt Weg. Der Grund wurde dafür zuvor von der Stadt an die Gesellschaft verkauft. „Eine Mini-Angelegenheit“, erklärt Sattler. Die teuerste Entschädigung ging an die Erzdiözese. Über die Summe wurde aber Stillschweigen vereinbart.