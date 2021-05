„Ich bin sehr dankbar für die schöne Zeit“

Großartige Pressearbeit

Seine Leidenschaft galt neben der Organisation vor allem der Pressearbeit: „Grundlage für die breite Berichterstattung in Vorarlberg war die zeitgerechte und gut aufbereitete Information“, sagt Lubetz. Bis 2010 waren die Kunstradfahrer mit zahlreichen WM-Erfolgen die Aushängeschilder im Hallenradsport. Mit dem WM-Titel von Patrick Schnetzer/Dietmar Schneider 2011 in Japan rückten die Radballer in den Mittelpunkt der Erfolge. „Ich bin heute dankbar, dass ich diese schöne Zeit so intensiv miterleben durfte.“