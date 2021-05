Zahl der aktiv Infizierten wieder unter 1000

Auf den Vorarlberger Intensivstationen sind am Mittwoch sechs Corona-Patienten betreut worden. Das sind drei weniger als am Vortag. Erstmals seit sechs Wochen lag am Dienstag die Zahl der aktiv Infizierten im Land mit 985 wieder unter 1000. Laut Dashboard des Landes standen 57 Neuinfektionen 90 Genesungen gegenüber. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht zu beklagen.