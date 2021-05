Gesuchter mit falscher Identität wollte flüchten

Zu Fuß versuchte ein gesuchter Fahrzeuglenker vor der Linzer Polizei zu flüchten. Eine Streifenbesatzung wurde davor auf einen Pkw aufmerksam, an dessen Steuer ein 20-jähriger russischer Staatsbürger war, gegen den ein Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl bestand. Am Beifahrersitz befand sich eine weitere männliche Person. In der Franckstraße hielten die Polizisten den Wagen an. Beide Insassen sprangen jedoch sofort aus dem Fahrzeug und liefen entlang der Franckstraße Richtung stadteinwärts davon.